Juli was beste zomermaand ooit voor windenergie

Juli was de beste zomermaand ooit voor de productie van windenergie. Dat blijkt uit cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Op zee werd er vorige maand 692 GWh aan windenergie geproduceerd. Aan land was dat 464 GWh. De totale productie bedroeg dus 1.156 GWh, terwijl het vorige record op 787 GWh stond. Dat was in augustus 2021.

Ook de zonne-energie deed het vorige maand niet slecht. Met 905 GWh bleef het cijfer nipt onder dat van juli vorig jaar. Dat heeft volgens Elia vooral te maken met het feit dat er steeds meer zonnepanelen bij komen, waarduur er minder uren zon nodig zijn om aan hetzelfde cijfer te komen.

Zon en wind samen waren vorige maand goed voor 35 procent van de vraag. Tot vandaag zorgden zon en wind dit jaar al voor 12,7 TWh energie. Voor dezelfde periode vorig jaar stond de teller op 10,3 TWh.