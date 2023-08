Bank of England verhoogt rente tot hoogste niveau in vijftien jaar

De Bank of England heeft donderdag, zoals verwacht, de rente opnieuw verhoogd, voor de veertiende keer op rij. Er kwamen 25 basispunten bij tot 5,25 procent, de hoogste rentevoet sinds april 2008, ten tijde van de financiële crisis.

Met het optrekken van de rente proberen centrale banken de erg hoge inflatie te bekampen. Die inflatie lag in juni in het Verenigd Koninkrijk nog op 7,9 procent, maar ze is wel aan het dalen.

De Bank of England noemt de inflatie hardnekkig, maar ze verwacht toch dat de belofte van de regering om de inflatie tegen het einde van het jaar te halveren (op 5 procent, red.) zou moeten slagen. Binnen een jaar zou de inflatie op 3 procent liggen, zei de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt donderdag op basis van de prognoses.

Voor heel wat Britten – miljoenen huishoudens hebben er een variabele rentevoet op hun woonkrediet – betekent de renteverhoging dat ze nog meer zullen moeten aflossen. Hunt beloofde “te doen wat mogelijk om hen te helpen” de eindjes aan elkaar te knopen, bericht de BBC.