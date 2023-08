IKEA reageert dan toch ludiek op actie van Ryan, die betrapt werd tijdens ‘overnachting’ in filiaal: “Dit had ik niet verwacht”

Ryan en Robbe lieten zich voor een Youtube-video opsluiten in een IKEA-vestiging in ons land. De keten heeft Ryan intussen persoonlijk gecontacteerd. — © Ryan Joostens

Twee hoofdkussens en een begeleidend briefje met de vraag om voortaan thuis te slapen. Dat bezorgde IKEA België aan de Mechelse zanger en Youtuber Ryan Joostens (22) nadat hij zich samen met zijn neef Robbe Boeckx (20) had laten opsluiten in een IKEA-vestiging om er in het geniep te overnachten. Intussen heeft Ryan een opvolgvideo gepost waarin te zien is hoe de keten hem persoonlijk contacteert.

Mechelaar Ryan Joostens, bekend van de boyband BOBBY, lanceerde vorige maand een eerste filmpje op zijn gloednieuwe Youtubekanaal. Zijn onwettig logement bij IKEA samen met zijn neef Robbe haalde uitgebreid de media. De berichtgeving weekte heel wat reacties los aan het adres van Ryan en zijn neef. Die waren zeker niet allemaal positief. In zijn nieuwste video overloopt Ryan tien van die ‘haatcomments’. “Normaal hecht ik daar geen waarde aan, maar deze waren gewoon te goed om te laten liggen”, zeg hij.

‘Onnozele snotneus’, ‘belachelijk narcistisch ventje’ en ‘loser’ waren enkele van de minder gepeperde verwijten. Een gebruiker van sociale media trok de zangkwaliteiten van Ryan in twijfel. Anderen stelden straffen voor van 10.000 euro per persoon of celstraffen tot twee jaar. Iemand stuurde de video zelfs door naar de hoofdzetel van IKEA in Zweden. “Robbe en ik vroegen ons al af waar die tien views uit Älmhult vandaan kwamen”, grapt Ryan in zijn video.

Afwassen

Hoewel IKEA onder meer om veiligheidsredenen verveeld zat met de ‘stunt’ van de twee neven en eerst behoorlijk kordaat reageerde, kreeg Ryan uiteindelijk een bericht van de keten om persoonlijk te reageren op zijn video. “Ik was half in shock, maar ik stuurde mijn gegevens door”, zegt hij. “Een uur later kreeg ik telefoon van een nummer dat ik niet kende. Ik ga niet zeggen wie me belde, maar ik kan wel zeggen dat het iemand is met een heel belangrijke functie bij IKEA.”

Ryan kreeg te horen dat IKEA voor hem en Robbe in een straf had voorzien: ze moesten komen afwassen in de keuken. “Ze was jokes aan het maken, dus ze was vriendelijk”, zegt Ryan. “Ze zei ook dat veiligheid heel belangrijk is voor IKEA en dat we haar veel overuren hadden gekost tijdens het weekend. En ze liet weten dat IKEA geen verdere juridische stappen zou nemen.”

Thuis slapen

Ryan vernam wel dat de keten ‘nog iets voor hem had’. Daar had de dame zijn adres voor nodig. “Gaan ze nu toch met tien politieagenten aan mijn voordeur staan?”, dacht hij. Maar een uur later werd er al gebeld. Het resultaat: geen colonne politieagenten, wel een groot pakket in een typische IKEA-zak werd aan zijn deur afgeleverd. De inhoud? Twee hoofdkussens en een handgeschreven briefje: “Met deze twee kussens overnachten jullie nu heerlijk thuis”, staat erop. “Tot snel bij IKEA, maar deze keer dan tijdens onze openingstijden.” (Lees verder onder de foto)

Het duo hield zich na sluitingstijd schuil in een IKEA-vestiging in ons land om er stiekem te overnachten. — © YouTube - Ryan Joostens

Voor de Youtuber was de week na de release van zijn debuutvideo sowieso behoorlijk spannend. “IKEA reageerde eerst een beetje kordaat, maar we hadden niet verwacht dat de keten zelf het heft in handen zou nemen om ons te contacteren”, zegt hij. “Je stelt je dan verscheidene scenario’s voor, maar al vrij snel bleek dat de keten vriendelijk zou reageren. Dat IKEA ons met een knipoog twee kussens zou geven, hadden we niet verwacht.”

Kussengevecht

Ryan heeft nog niet op zijn nieuw kussen geslapen. “Ik heb er mijn hoofd al een paar keer opgelegd en het zijn er hele goeie”, zegt hij. “Robbe heeft al laten weten dat een van de twee voor hem is. Mijn kotgenoten stelden al voor om er een kussengevecht mee te doen.” (Lees verder onder de foto)

© Youtube - Ryan Joostens

Voor IKEA is de zaak afgehandeld. De keten wil niet dieper meer ingaan op de feiten, maar vat de actie van de Youtubers kennelijk luchtiger op dan sommige sociale mediagebruikers. Ryan raadt in zijn video af om te doen wat hij en zijn neef deden. Hij belooft ook om niet meer naar IKEA terug te keren voor zo’n actie. “Maar we gaan wel ergens hoog. Heel hoog”, vertelt hij over zijn volgende video. “Die zal vrij kortelings verschijnen.” Zoals een volleerd Youtuber roept hij op om je te abonneren op zijn kanaal en de meldingen aan te zetten.