Timo (29) woont al 3 maanden in tentje, maar burgemeester wil hem weg: “Ik werd als sanctie zonder spullen op straat gezet”

Timo en enkele metgezellen verblijven al geruime tijd in tenten recht tegenover het opvangcentrum in de Lazaretstraat in Aalst. — © Brent Saey

In het parkje tegenover het opvangcentrum in de Aalsterse Lazaretstraat staan al een tijdje tenten opgeslagen. Timo (29) kwam er drie maanden geleden als eerste terecht. Intussen verblijven er al een vijftal mensen. “We hebben allemaal onze problemen en iedereen heeft nood aan toekomstperspectief”, zegt de jongeman. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en de politie willen de kampeerder er zo snel mogelijk weg.

Aan de overkant is er een opvangcentrum, maar toch kozen Timo (29) en enkele andere personen er bewust voor om hun tenten op te slaan in het parkje in de Lazaretstraat, tegen een betonnen muurtje. “Ik ben hier drie maanden geleden aangekomen”, vertelt de jongeman, die eerder al enkele jaren in Aalst had gewoond.

“Ik kwam toen net terug na een trektocht van acht maanden door Europa. Voor mijn vertrek had ik de huur van mijn appartement opgezegd en alle betalingen uitgevoerd die ik nog moest doen. De bedoeling was dat ik mijn leven zou kunnen hervatten zodra ik terug was in België.”

Ambtshalve geschrapt

Timo’s terugkomst liep uiteindelijk niet zoals gepland. “Ik bleek plots ambtshalve geschrapt te zijn. Daardoor stond ik niet meer in het bevolkingsregister. Ik moest opnieuw kunnen aantonen dat ik in België woon en dat ik Timo heet. Eigenlijk komt het erop neer dat je moet aantonen dat je jezelf bent en ik moest opnieuw een identiteitskaart aanvragen”, zo verklaart de kampeerder.

Die procedure nam de nodige tijd in beslag. “Het duurde twee maanden voor ik mijn nieuwe identiteitskaart had. In die periode kon ik wel naar de nachtopvang gaan, maar daar gelden strenge regels. Zo moet iedereen daar om 21 uur binnen zijn en om 22 uur moet je verplicht naar de kamer gaan. Daar liggen dan verschillende mensen, waardoor je niet altijd goed slaapt. De volgende dag moet je om 9 uur alweer buiten zijn. Dan is het nog een uur wachten om binnen te kunnen in het inloopcentrum.”

In hetzelfde schuitje

Omdat de jongeman eens te laat aankwam in het opvangcentrum kreeg hij naar eigen zeggen een sanctie van vijf dagen. “Je staat dan op straat zonder spullen en dan moet je buiten slapen. Daarom heb ik ervoor gekozen om hier een tent op te zetten. Ik heb acht maanden rondgetrokken in een tent, dus ik was dat wel al gewoon”, zegt Timo nog. (Lees verder onder de foto)

Timo verblijft samen met enkele andere personen in tenten rechtover het opvangcentrum in Aalst. — © Brent Saey

Al snel kwamen er zich nog enkele andere kampeerders aansluiten bij Timo, elk met hun eigen reden en verhaal. “Hier zijn bijvoorbeeld mensen met een moeilijke thuissituatie of verslavingsproblemen. Maar uiteindelijk zitten we wel allemaal in hetzelfde schuitje en we hebben allemaal nood aan toekomstperspectief.”

Maatregelen

Bij de stad Aalst zitten ze verveeld met de zaak. “Dit is wildkamperen en dat kan niet”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Die tenten moeten daar weg.” De stad overleg vrijdag met de kampeerders. “Als ze niet vrijwillig weggaan, zullen we maatregelen nemen”, stelt de burgemeester fors. “De politie houdt er intussen geregeld een oogje in het zeil en vraagt hen ook steeds om die plaats te verlaten.”

“Natuurlijk willen we die mensen niet aan hun lot overlaten en ervoor zorgen dat zij een onderdak krijgen. Daar proberen we als stad in te bemiddelen, maar wildkamperen is verboden en dat moet stoppen, zowel voor de openbare veiligheid als voor de hygiëne. Ik zal binnenkort ook zelf nog op plaatsbezoek gaan”, aldus nog D’Haese. (Lees verder onder de foto)

Met tenten zoeken de kampeerders beschutting tegen de regen. — © Brent Saey

De politie laat weten dat ze voorlopig nog geen zicht heeft op klachten over de wildkampeerders. “Het terrein is in ieder geval niet voorzien op kampeerders”, zo luidt het. “Er moet een structurele oplossing komen, anders kan dat gevolgen hebben voor de openbare orde.”

Uitzicht op job

Timo zelf hoopt op begrip van de stad om nog even te mogen blijven kamperen in zijn tent. “Ik ben bezig om mijn leven weer op de rails te krijgen. Ik heb gesolliciteerd en heb mogelijk uitzicht op een job. Dan wil ik graag een tweedehands bestelwagen kopen. Zo hoop ik toch deel te kunnen uitmaken van de maatschappij zoals de meeste mensen, en om tegelijk mijn dromen na te jagen”, besluit hij.