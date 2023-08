KV Kortrijk ontvangt zondagavond STVV, dat op de eerste speeldag met 1-0 won van Standard. Na de 3-2-nederlaag op AA Gent staat de ploeg van Edward Still in het eigen Guldensporenstadion meteen voor een belangrijke wedstrijd. “In het begin van de competitie is het moeilijk om een tegenstander in te schatten”, zegt Felipe Avenatti.