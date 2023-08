Zeventigtal Belgen en rechthebbenden geëvacueerd uit Niger, duizenden aanhangers van militaire machthebbers op straat

Frankrijk begon eerder deze week met de evacuatie van landgenoten en rechthebbenden uit Niger. In dat West-Afrikaanse land heerst onrust sinds het vorige week ten prooi viel aan een militaire staatsgreep. Parijs liet weten dat het bereid was ook andere Europeanen mee te nemen in de operatie. De Belgen en hun familieleden die hadden aangegeven het land te willen verlaten konden zo mee met de Franse vliegtuigen. Dat zijn er tot nog toe een zeventigtal, meldt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib via X, het voormalige Twitter.

De Franse evacuatieoperatie is intussen afgerond, kondigde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagochtend aan. Volgens minister van Defensie Sébastien Lecornu zijn in totaal 1.079 mensen uit Niger weggehaald, onder wie 577 Fransen. België blijft wel “gemobiliseerd”, zegt Lahbib, samen met de Europese en internationale partners. “Internationale samenwerking toont opnieuw haar belang”, tweet ze.

Duizenden op straat

In Niger wordt donderdag de 63ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Niger van Frankrijk gevierd. In hoofdstad Niamey zijn duizenden aanhangers van de militaire coup samengekomen voor een nieuwe betoging. De demonstranten, van wie sommigen met grote Russische vlaggen zwaaiden, verzamelden op het Onafhankelijkheidsplein. Volgens de organisatoren van de demonstraties namen ongeveer 20.000 Nigerezen deel.

In de noordelijke stad Agadez, van waaruit migranten door de Sahara naar Libië en naar de Middellandse Zee vluchten, betuigden volgens lokale media ook mensen met slogans en borden hun steun aan de coupplegers. Naar verluidt werd ook daar met Russische vlaggen gezwaaid.

Zondag kwamen nog duizenden mensen samen aan de Franse ambassade. Ze probeerden de ambassade binnen te dringen en moesten uiteengedreven worden met traangas. Na het incident besliste Frankrijk om over te gaan tot evacuaties. “We zijn alleen maar geïnteresseerd in veiligheid”, of die nu geboden wordt door “Rusland, China, Turkije, als ze ons maar helpen”, verklaarde een van de demonstanten aan AFP. “We willen gewoon geen Fransen, die ons al sinds 1960 leegroven. Ze zijn hier al die tijd geweest en er is niets veranderd. Wat voor goeds hebben ze ons gedaan?”

Frankrijk riep Niamey donderdag op om ervoor te zorgen dat zijn diplomatieke missie “volledig gewaarborgd” is. In Niger is er onrust sinds de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum vorige week woensdag van de macht werd verdreven. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot nieuwe leider.