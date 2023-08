Overleden man in leegstaande jeugdherberg stierf na val van trap, familie gevonden na oproep op sociale media

De overleden man die zaterdag werd aangetroffen in een vroegere jeugdherberg in Antwerpen, kwam om het leven na een onfortuinlijke val van een trap. Dat bevestigt het parket. De familie van het slachtoffer werd gevonden via een oproep op sociale media.

Een groepje jongeren deed de lugubere vondst vorige week zaterdag. Ze wilden herinneringen ophalen in het leegstaande gebouw van de vroegere jeugdherberg Opsinjoorke in de Mastvest op het Kiel, maar stootten er op een lichaam in verre staat van ontbinding.

Het Antwerps parket vorderde een onderzoeksrechter, een autopsie moest meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Uit die bevindingen blijkt nu dat er geen kwaad opzet in het spel is. De man, mogelijk een kraker die in het leegstaande gebouw verbleef, kwam om het leven na een val van de trap.

Broer in Marokko

Kort na de feiten kon de man al geïdentificeerd worden als de 35-jarige Mustapha A., een Antwerpenaar met Marokkaanse roots. In eerste instantie konden echter geen nabestaanden van de man gevonden worden. Vzw Janaza, die instaat voor de uitvaartzorg binnen de moslimgemeenschap in Antwerpen, deed deze week op Facebook een oproep naar familieleden. De oproep werd vaak gedeeld en via die weg werd een broer, die in Marokko woont, gevonden. Hij wenst geen commentaar te geven en vraagt het verlies in besloten kring te verwerken.

