Saudi-Arabië verlengt productiedaling ruwe olie al zeker met een maand

Saudi-Arabië zal zijn productiedaling van ruwe olie met 1 miljoen vaten per dag, die sinds juli geldt, met één maand verlengen tot in september, zo kondigde het belangrijkste olieproducerende land donderdag aan. Daarna zouden er nog verlengingen of verdere productiedalingen kunnen volgen, klonk het. Door minder olie op te pompen, wil het land de olieprijs stutten.