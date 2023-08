Union wacht nog steeds op komst van nieuwe spits na vertrek Victor Boniface: “We hebben vier goeie aanvallers nodig om het seizoen door te komen”

Enkele weken geleden verloor Union zijn goudhaantje Victor Boniface aan het Duitse Bayer Leverkusen. De Nigeriaanse spits was vorig jaar een van dé smaakmakers bij Union, en zijn vertrek opvangen zal allesbehalve makkelijk zijn. Oké, Dennis Eckert Ayensa deed het tegen Anderlecht zeker niet slecht, maar er is meer kwaliteit nodig voorin. “En natuurlijk is het belangrijk om die extra spits zo snel mogelijk binnen te halen”, weet ook coach Alexander Blessin (50).

Na de 2-0 overwinning tegen Anderlecht heerst er opnieuw een positieve sfeer op Union. Het is de laatste jaren bijna niet anders geweest. Union speelde goed, misschien zelfs beter dan verwacht na het vertrek van sterkhouders als Teuma en Boniface. Het collectief draaide wel, maar bij Union zijn ze nog op zoek naar een nieuwe spits. Niet omdat Eckert het slecht deed tegen Anderlecht – hij scoorde zelfs fraai de 1-0 -, wel omdat je met spitsen als Nilsson, Eckert en Kabangu geen overdaad aan kwaliteit in huis hebt.

“Ik heb eerder al uitgelegd dat we nog een nieuwe spits nodig hebben en dat we die best zo snel mogelijk in onze groep kunnen integreren”, aldus coach Alexander Blessin. “Maar ik ben ervan overtuigd dat we zullen vinden wat we zoeken. Je weet hoe de transfermarkt kan gaan. Soms gaat het snel, de andere keer wat trager. We hebben vier goeie spitsen nodig om een goed, volledig seizoen te kunnen afwerken. Straks komen er ook nog de voorrondes van de Europa League aan, dus naast kwaliteit heb je ook kwantiteit nodig.”

Tegen Anderlecht verraste Blessin nog door slechts één spits op te stellen: Eckert in de punt, Nilsson en Kabangu op de bank. “Normaal hou ik ervan om met twee spitsen te spelen, maar ik wil altijd mijn beste spelers opstellen. Soms moet je harde keuzes maken in het voetbal. De vraag voor onze wedstrijd tegen Standard is simpel: zorgen we voor een nieuwe input of volgen we het principe ‘never change a winning team’? We hebben alleszins een plan in gedachten, en ik denk dat we voorbereid zijn”, aldus de Duitser.

Vanavond trekt Union dus naar Standard, dat in zijn eer gekrenkt is na het 1-0-verlies tegen Sint-Truiden. Maar die nederlaag wil volgens Blessin niet veel zeggen. “Doordat er in Sint-Truiden op kunstgras gespeeld wordt, is het een compleet ander spelletje. Je kan dus nog niet te veel conclusies trekken over de kwaliteiten van Standard. Ze zullen tegen ons sowieso hun seizoen in eigen huis willen beginnen met een overwinning, dat is zeker. Standard is en blijft een grote club, en in het stadion heerst er altijd een helse sfeer.”

Vanhoutte fit?

Een opsteker voor Blessin en Union is alleszins dat de blessure van Charles Vanhoutte lijkt mee te vallen. De middenvelder, overgekomen van Cercle Brugge, blesseerde zich tegen Anderlecht aan de knie en er werd gevreesd dat hij enkele weken buiten strijd zou zijn, maar dat lijkt mee te vallen. “Hij heeft gisteren alleszins volledig met ons kunnen meetrainen, maar natuurlijk is het afwachten hoe de knie reageert. Maar ik verwacht eigenlijk geen problemen”, aldus de Duitse coach.