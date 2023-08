Feestje op de luchthaven was zijn enige wapenfeit: Nederlands zorgenkind Mo Ihattaren na twee dagen alweer weg bij Samsunspor

Ihattaren was met de Turken persoonlijk akkoord voor vier jaar en werd begin deze week met grote sier aangekondigd, maar bleek - zo meldt Samsunspor - ineens met aanvullende eisen te komen.

“Onze club nodigde onlangs voetballer Mohamed Ihattaren, met wie we het eens waren over een contract, uit bij Samsun om een gezondheidscheck te ondergaan en een contract te ondertekenen”, klinkt het in een officiële communicatie van Samsunspor. “Onze club heeft de transfer opgegeven omdat de speler de eerder overeengekomen voorwaarden wilde wijzigen en onaanvaardbare verzoeken deed.”

Wat die “onaanvaardbare verzoeken” precies waren, is voorlopig niet geweten. Twee dagen geleden werd Ihattaren door de fans van Samsunspor nog als held onthaald op de luchthaven. Ze maakten er samen een feestje van.

Sinds afgelopen vrijdag zat Ihattaren officieel zonder club. Juventus besloot zijn contract te ontbinden, nadat de 21-jarige in twee jaar tijd geen minuut voor de club speelde. Ihattaren werd wel nog verhuurd aan Sampdoria en Ajax. Voordat hij in 2021 naar Turijn trok, maakte hij zijn eerste minuten in het profvoetbal bij PSV. Hij speelde daar ruim twee jaar in het eerste elftal.