Oppositiekandidaten in Zimbabwe mogen dan toch deelnemen aan parlementsverkiezingen

Een Zimbabwaanse rechtbank heeft donderdag alsnog de kandidatuur bekrachtigd van 15 oppositiekandidaten die door een aanvankelijk zeer bekritiseerd vonnis waren gediskwalificeerd. In augustus zijn er presidents- en parlementsverkiezingen in het Zuid-Afrikaanse land. De oppositie laat weten opgelucht te zijn met de beslissing van het gerecht.

De Zimbabwanen gaan op 23 augustus naar de stembus om hun president en parlement te kiezen, maar het land in zuidelijk Afrika bereidt zich voor op gespannen verkiezingen. De oppositie hekelt al maanden de toenemende onderdrukking in de aanloop naar de verkiezingen, waaronder onrechtmatige arrestaties van tegenstanders. Ze beschuldigt de partij die sinds de onafhankelijkheid in 1980 aan de macht is, Zanu-PF, ervan de rechtbanken te gebruiken om de oppositie aan te vallen en dissidenten het zwijgen op te leggen.

De belangrijkste oppositiepartij CCC had voor de parlementsverkiezingen in Bulawayo, een bolwerk van de oppositie, 12 kandidaten afgevaardigd. Die werden echter vorige week gediskwalificeerd door het Hooggerechtshof van Bulawayo. De rechter oordeelde dat ze, samen met drie andere kandidaten van kleinere oppositiepartijen, hun kandidatuur te laat hadden ingediend.

De beslissing, die tegen het advies van de verkiezingscommissie inging, opende de weg voor Zanu-PF kandidaten in de stad. De volledige oppositie was immers uitgeschakeld.

Het Hooggerechtshof heeft nu echter die beslissing opnieuw vernietigd in een “unanieme beslissing”, waarvan de redenen op een later tijdstip bekend zullen worden gemaakt. Oppositiepartij CCC liet daarop weten “opgelucht” te zijn.