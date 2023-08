Wagner plukte hem uit de cel om te vechten in Oekraïne, maar na zijn thuiskomst vermoordt ex-crimineel Igor zes mensen

Een Russische crimineel die in 2022 zijn cel mocht verlaten om te vechten voor het Wagner-huurlingenlegioen in Oekraïne, is enkele maanden na zijn thuiskomst alweer opgepakt op verdenking van een zesvoudige moord. In heel Rusland zijn al duizenden Wagner-criminelen intussen op vrije voeten huiswaarts gekeerd.

De dubbele slachtpartij vond plaats op de avond van 1 augustus in het dorp Derevyanoe, in de Noord-Russische deelrepubliek Karelië. Twee mannen doodden er een oudere man en zijn zoon, staken hun huis in brand en trokken naar een huis wat verderop. Daar staken ze twee gehandicapte broers, hun zus en een gepensioneerde man dood. In een poging hun sporen te wissen, staken ze ook die woning in lichterlaaie. De verdachten werden al snel aangehouden, volgens lokale media in stomdronken toestand, en het bleken geen onbekenden te zijn voor het gerecht.

Igor Sofonov (38) en Maxim Bochkaryov (37), allebei inwoners van Karelië, zijn namelijk criminelen met heel wat op hun kerfstok. In het geval van Sofonov gaat het om moord, diefstal, beroving en drugsbezit; in dat van Bochkaryov om diefstal, carjacking, verkrachting en hooliganisme. De twee lijken elkaar al te kennen van toen ze nog gedetineerden waren, getuige foto’s van hen samen in de gevangenis.

© Vkontakte

Dat Sofonov desondanks op vrije voeten was, had hij te danken aan de oorlog in Oekraïne. Wagner ronselde voor zijn huurlingenlegioen gevangenen in Russische strafinstellingen. Leider Prigozjin meldde eind juni dat 32.000 van zulke strijders naar huis waren teruggekeerd nadat hen clementie was verleend als beloning voor hun deelname aan de ‘speciale militaire operatie’. Onder hen dus ook Sofonov, die zich in 2022 bereid had getoond te gaan vechten in de Oost-Oekraïense oblast Loehansk en dit voorjaar naar Karelië mocht terugkeren.

Op basis van zijn pagina op de sociaalnetwerksite Vkontakte lijkt Sofonov een fiere Wagner-rekruut. Hij deelt veel patriottische oorlogspropaganda, waarin hij onder meer oproept “de fascisten te verpletteren”. Op de pagina staan ​​ook veel foto’s van hem in militair uniform en met wapens, maar ook foto’s van zijn collega’s. De man beweert dat het allemaal gevangenen zijn. “Iedereen komt hier uit een kamp”, schrijft hij in de commentaren.

Een foto van Wagner-rekruten op de VKontakte-pagina van Igor Sofonov. — © VKontakte

De smaak van de vrijheid is echter van korte duur gebleken, want hoewel de twee recidivisten de moorden ontkennen, blijven ze twee maanden in voorarrest op beschuldiging van moord.

Het grootste respect

In Rusland heerst al langer ongerustheid over Wagner-criminelen die uit Oekraïne terugkeren en losgelaten worden in de maatschappij. Er zijn dan ook al meerdere moordpartijen door Wagner-rekruten na hun terugkeer uit Oekraïne gedocumenteerd.

Volgens Prigozjin hebben de Russische burgers nochtans niets te vrezen. “Deze mannen moeten met het grootste respect worden behandeld. Ze hebben hun schuld aan het moederland ingelost en hun vrijheid verdiend”, zei hij eerder. Hij gaf de mannen ook de raad “niet te veel te drinken, van de drugs te blijven en geen grieten te verkrachten”. Advies dat Sofonov niet ter harte heeft genomen.