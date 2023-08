David (47) tikt fietser op de vingers na aanrijding op voetpad, maar dat komt hem duur te staan: “Hij werd langs achteren aangevallen”

David van Petegem (47) uit Denderleeuw is woensdag slachtoffer geworden van zinloos geweld. De man werd in het centrum van de gemeente op het voetpad aangereden door een jongen met een fiets. “David maakte hem er attent op dat hij op de rijbaan moesten fietsen”, zegt Pascale De Brabanter, de vriendin van de man. Even later werd David aangevallen en zwaar toegetakeld.

In de omgeving van de Guido Gezellestraat in Denderleeuw werd David woensdag in de vooravond met een fiets aangereden op het voetpad. Dat gebeurde ter hoogte van zijn woning. De man was net terug thuis van zijn werk en stapte zijn voordeur buiten om boodschappen te gaan doen, maar werd er dus gegrepen door de fietser.

“David verhief zijn stem en zei dat die jongen op de rijbaan moest rijden met zijn fiets en niet op de stoep. Daarop kwam het tot een discussie”, vertelt Pascale De Brabanter, vriendin van het slachtoffer. Uiteindelijk ging David gewoon verder naar de winkel boodschappen doen.

Gaan lopen

Even later liep het helemaal mis toen de Denderleeuwenaar vlak bij de Proxy Delhaize langs achteren werd aangevallen door de fietser. “De jongeman heeft hem opgewacht en David vervolgens verrast door hem langs achteren aan te vallen, met alle gevolgen van dien”, zo gaat Pascale verder. “Gelukkig is een buurtbewoner naar buiten gekomen om te zeggen dat hij moest stoppen. Daarna is de dader gaan lopen.”

David liep bij de aanval een gebroken kaakbeen en neus op. Ook zijn tanden raakten zwaar beschadigd. “Hij was zo fier op zijn tanden. Hij had zich pas nieuwe schelpen laten zetten, maar nu staan zijn tanden dus scheef. In de nacht van woensdag op donderdag zijn we nog meteen naar een tandspecialist gereden in het ziekenhuis van Dendermonde.”

Veel erger

David heeft momenteel ook nog last van hoofdpijn en moet nu thuis rusten om te herstellen. “Was die buurtbewoner niet buitengekomen, dan was de dader wellicht niet gestopt en was het veel erger afgelopen”, zo vreest Pascale. Het slachtoffer diende meteen een klacht in bij de politie, die ook ter plaatse kwam. “De dader was op dat moment al gaan lopen, maar zou wel gekend zijn bij de politie”, aldus Davids vriendin. “Ik hoop dat de verantwoordelijken hiervoor gepast gestraft zullen worden”, besluit ze.

David zelf kon nog niet reageren op de feiten en herstelt van zijn verwondingen.