West-Vlaamse huisarts verdacht van zedenfeiten met twee patiëntes

De Brugse raadkamer besliste dinsdagmorgen om een West-Vlaamse huisarts die verdacht werd van zedenfeiten vrij te laten onder de voorwaarden. De man zat sinds eind februari in de cel op verdenking van feiten met twee patiëntes. Het was één van de vrouwen die daarvan melding maakte bij de politie.

De West-Vlaamse huisarts ontving jarenlang jong en oud in zijn praktijkruimte tot daar eind februari abrupt een einde aan kwam. De man belandde in de gevangenis op verdenking van zedenfeiten. De huisarts zou twee jonge patiëntes tijdens een consultatie aangerand hebben. Een van de twee slachtoffers stapte naar de politie om haar ervaring uit de doeken te doen. De politie nam het verhaal meteen serieus en startte onmiddellijk een onderzoek. De huisarts werd verhoord en belandde uiteindelijk in de gevangenis.

De raadkamer in Brugge besloot de man dinsdagochtend vrij te laten. De beslissing komt er wel niet zomaar: de man moet zich aan strenge voorwaarden houden. Advocaat Bart Bleyaert bevestigt de vrijlating, al wil hij voor de rest niet veel kwijt over de zaak. “Het klopt dat de Brugse raadkamer dinsdag besliste om mijn client vrij te laten onder strikte voorwaarden”, zegt meester Bleyaert. “Inhoudelijk ga ik niet verder in detail.”