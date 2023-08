Dan toch geen vuiltje aan de lucht? Harry en Meghan zien er in nieuw filmpje gelukkiger uit dan ooit

De telefoon opnemen en horen dat Harry en Meghan aan de andere kant van de lijn hangen. Dat overkwam verschillende jongeren die zich inzetten voor ‘een betere digitale wereld’ en die van het koppel te horen kregen dat ze gekozen waren voor de Responsible Technology Youth Power Fund. In de video van bijna drie minuten is te zien hoe de jongeren op het nieuws reageren en horen we hen vertellen over wat ze allemaal doen om de digitale wereld veiliger en beter te maken.

Harry en Meghan, beidne losjes gekleed en naar elkaar leunend, zien er dolgelukkig uit. Een duidelijk statement en een sterk contrast met de verhalen die momenteel de ronde doen over hun huwelijk. Sinds de laatste keer dat ze samen in het openbaar werden gezien, na een prijsuitreiking in New York, draait de geruchtenmolen op volle toeren. (Lees verder onder de video)

LEES OOK. Er komen miljoenen binnen, maar wat met hun uitgaven? Zo onderhouden Harry en Meghan hun dure levensstijl

“Proefscheiding”

De twee zouden zich namelijk vooral focussen op hun soloprojecten. Meghan tekende een contract bij William Morris Endeavor, die haar zullen “helpen met haar projecten als tv- en filmproducties en bij betaalde promocampagnes”. Harry werkt ook zelf aan een eigen Netflix-serie waarvoor hij naar Botswana trok.

LEES OOK. Verloor ze hierdoor haar miljoenendeal met Spotify? Meghan Markle zou interviews niet zelf afgenomen hebben

Volgens Sky News heeft het koppel besloten om “een proefscheiding” te proberen na maanden van gekibbel. Volgens bronnen hopen Harry en Meghan dat de momenten van rust ervoor kunnen zorgen dat hun band weer sterker kan worden na een hectische periode. Maar volgens Marca is het einde van de relatie nabij en zou er zelfs al een bedrag zijn voor alimentatie en zou zelfs koning Charles al een plan op tafel hebben voor wat er met de kinderen moet gebeuren. Volgens de Spaanse krant zou de koning haar zelfs het hoederecht willen ontnemen.

Volgens andere bronnen is er echter geen vuiltje aan de lucht. “Het huwelijk van de Sussexen is prima. De reis van Harry is een werkreis, er is geen enkel probleem”, aldus een bron aan OK! Magazine.