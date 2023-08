Eindelijk: het wordt droger én zonniger

Komt er dan toch een eind aan het kwakkelweer? Vanaf volgende week beloven de weermannen alleszins beterschap. Vanaf maandag wordt het al droger, woensdag begint een betere periode. Maar of we daarmee vertrokken zijn voor een zomerse augustusmaand, durft niemand te voorspellen.

Wanneer wordt het eindelijk beter? Weermannen krijgen de vraag meermaals per dag. Tot nu toe konden ze weinig beloftes doen, maar eindelijk is er goed nieuws.

“Op enkele buitjes na, worden maandag en dinsdag overwegend droog met periodes van zon. Vanaf woensdag wordt het dan echt zomers met temperaturen van 23 tot 25 graden. Donderdag wordt hetzelfde weer verwacht”, zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux.

“Mogelijk stijgen de temperaturen dan tot een kleine 30 graden, maar het is nog wat voorbarig om dat nu al met zekerheid te kunnen zeggen. Als het effectief zo warm wordt, moeten we wel rekening houden met onweer”, zegt Roose.

Volgens David Dehenauw van het KMI houdt de weersverbetering zo goed als zeker aan tot na het lange weekend van 15 augustus. “We mogen regelmatig zon verwachten. Of er niets van neerslag zal vallen, durf ik momenteel nog niet te zeggen. Maar het wordt een stuk beter dan wat we in de voorbije dagen en weken hebben gehad. De temperaturen zullen, volgens wat we nu zien, rond de 23 graden schommelen. Wat normale temperaturen zijn voor de tijd van het jaar.”

Of we dan vertrokken zijn voor een augustusmaand zoals die van vorig jaar, durven ze bij het KMI of Noodweer Benelux nog niet te zeggen.

Kletsnat weekend

Maar eerst moeten we nog een paar dagen op onze tanden bijten. Want de tuinen zullen in de komende dagen weer overvloedig water mogen slikken, wat goed is voor de bloemen en planten en voor het gras.

Vrijdag wordt veel regen verwacht. In de avond blijft het droog, maar later in de nacht neemt de bewolking weer toe met kans op enkele buien in het noorden.

Zaterdagochtend wordt overwegend droog, maar vanaf de middag gaat het weer regenen. Tegen de avond en ’s nachts vallen er hevige buien met kans op onweer. De maxima klimmen niet hoger dan tussen 14 graden in de Ardennen en 19 graden in de Kempen.

En ook zondag wordt het geen weer om een hond door te jagen. Pas in de loop van de namiddag wordt het over het westen en het zuidwesten mogelijk droger met soms opklaringen. Maar met 13 tot 18 graden blijft het veel te fris voor een zomerdag.

Met 20 graden wordt het vanaf maandag al iets warmer en dan zijn we dus vertrokken voor een betere periode. Wie vakantie heeft, zal het graag horen.