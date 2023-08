Tsjechische president Pavel betrapt zonder helm en aangepaste kleding tijdens motorritje

De Tsjechische president Petr Pavel is betrapt op motorrijden zonder aangepaste kleding en helm. Televisiezender CNN Prima News publiceerde gsm-beelden, waarna de 61-jarige donderdag de rit heeft toegegeven. “Ik erken mijn fout en bied excuses aan voor deze flagrante verkeersovertreding”, aldus het staatshoofd.

Volgens de president maakte hij slechts een korte trip naar het benzinestation om de banden van het voertuig op te pompen. Op de beelden is te zien hoe hij een korte broek draagt. Pavel heeft ondertussen beloofd dat hij een liefdadigheidsevenement zal bijwonen van motorrijders die na een ongeluk in een rolstoel zijn beland. Daar zal hij een bedrag doneren dat hoger is dan de boete die bij een dergelijke overtreding hoort.

Verkeersexperten spreken over een slecht voorbeeld voor de jeugd. De president geniet van immuniteit en kan alleen worden vervolgd voor hoogverraad en ernstige schendingen van de grondwet.