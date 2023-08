“Je moet het er bij Belgische mannen uit sleuren als ze je leuk vinden”: Zuid-Koreaanse Kim over onze ‘vreemde gewoontes’

Kim Hye (je vraagt een Koreaanse niet naar haar leeftijd) was diegene die altijd zei dat ze zo snel als mogelijk naar Zuid-Korea terugwilde, maar toen leerde ze haar Belgische vriend kennen. Dat lief is niet meer in haar leven, maar de liefde voor ons land groeide en is een blijvertje. Al kent iedere romance ook zijn moeilijkheden. “Schoenen in huis? Dat kun je toch niet menen?”