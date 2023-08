Terreurgroep IS kondigt dood leider aan

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft in een audioboodschap de dood van leider Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi aangekondigd. Al-Qurashi zou om het leven gekomen zijn tijdens een confrontatie met Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) in de Syrische provincie Idlib.

Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) is een voormalige lokale tak van Al-Qaida. Al-Qurashi zou gesneuveld zijn toen HTS hem probeerde gevangen te nemen, aldus IS op Telegram. Een exacte locatie of datum van zijn overlijden wordt niet gegeven.

De dood van Al-Qurashi was eind april al aangekondigd door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij verklaarde destijds dat hij geneutraliseerd was tijdens een operatie door de MIT (de Turkse geheime dienst, red.).

IS kondigde op 30 november 2022 de dood van de vorige leider, Aboe al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi, aan. Hij werd meteen vervangen door Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi. Intussen heeft IS Abi Hafsan al-Hashimi al-Qurashi aangeduid als opvolger. Hij is de vijfde leider van de terreugroep, zijn vier voorgangers stierven door geweld.

IS kende een razendsnelle opkomst in Irak en Syrië in 2014, waarbij het grote delen van die landen veroverde. Maar later bezweek het zelfverklaarde kalifaat onder een golf van offensieven. IS werd in 2017 verslagen in Irak en twee jaar later in Syrië, maar slapende cellen plegen nog steeds aanslagen in beide landen. Het sobere en door terreur gekenmerkte bewind van de soennitische moslimextremistische groep is berucht door onthoofdingen en massa-executies.