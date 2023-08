Drie jaar na moord blikken hartsvriendinnen Ilse Uyttersprot terug: “Hier is ze uit ons leven gewandeld”

“Merci voor de mooie avond”, stuurde Ilse Uyttersprot op 2 augustus 2020 naar haar hartsvriendinnen Annelies Coessens (49) en Carla Coen (57), nadat ze samen een glas waren gaan drinken in Hof den Tuitelaar in Meldert. Vlak voor de trieste verjaardag van Uyttersprots dood, vandaag precies drie jaar geleden, keerden wij met de vriendinnen terug naar de plek van die zalige zondagavond. “Ze voelde zich goed”, zegt Annelies. “Met haar beslissing was een grote last van haar schouders gevallen.”