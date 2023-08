RWDM-aanwinst Xavier Mercier gaat op bezoek bij zijn ex-club OH Leuven: “Als de coach mijn raad nodig heeft, zal ik hem die met plezier geven”

Voor een schokeffect heeft de Braziliaanse coach Cláudio Caçapa nog niet gezorgd in het Edmond Machtensstadion. “De trainer is rustig aan het bekijken wat er hier de voorbije tijd allemaal is gebeurd”, vertelt Xavier Mercier. “Beetje bij beetje zal hij zijn eigen accenten kunnen toevoegen. Er is een hele voorbereiding gebeurd zonder hem, dus het was nog niet echt het moment om alles plots te gaan omgooien. Dat zal de komende weken wel veranderen. En dan kunnen wij maar ons best doen om die doelstellingen proberen te behalen.”

“Dat Vincent Euvrard is moeten vertrekken, is niet de schuld van de nieuwe trainer” Xavier Mercier

Mercier speelde bij Cercle Brugge en OH Leuven nog onder... Vincent Euvrard. “Of ik het betreur dat hij vlak voor mijn komst vertrokken is als coach van RWDM? Ik ben in de eerste plaats gekomen voor de club, het team, en om weer in de Jupiler Pro League te kunnen voetballen. Maar het is wel evident dat het nieuws over het ontslag van Vincent als een schok aankwam bij iedereen, mezelf in de eerste plaats. Zo zit het voetbal evenwel in elkaar. Dat Vincent is moeten vertrekken, is niet de schuld van de nieuwe trainer. Daar moeten we ons bewust van zijn. We zijn nu spelers van hém, en wij kunnen nu niet anders dan samen met hem vooruit te gaan. We hebben een bladzijde omgeslagen.”

Mercier is op z’n 34ste één van de ouderdomsdekens van RWDM. “Eerlijk gezegd dacht ik dat ik het fysiek lastiger zou hebben tegen Genk. Het viel uiteindelijk allemaal goed mee. Ik heb natuurlijk wel nog enkele wedstrijden nodig om aan honderd procent van mijn kunnen te komen. Maar ja, als je op mijn leeftijd één seizoen minder aan spelen toekomt, dan doet dat natuurlijk pijn. Ik heb tijdens de voorbereiding hard gewerkt, waardoor ik na mijn debuutmatch best tevreden kon zijn met mijn fysieke paraatheid. Al ligt er nog veel werk op de plank.”

Speciale wedstrijd

Zaterdagavond trekt RWDM naar Den Dreef. De wedstrijd op OH Leuven wordt vast een heel speciale voor Mercier, die in 2020 met de club naar de Jupiler Pro League promoveerde. “Met sommige jongens van de huidige kern heb ik nog samengespeeld, en ik ken ook nog mensen van de technische staf en het bestuur. Het wordt een speciale wedstrijd voor mij, want OH Leuven is een club die me echt getekend heeft, in positieve zin weliswaar. Ik kan niet wachten om terug te keren en er een goede prestatie neer te zetten. Of de trainer gebruik zal maken van mijn expertise om zijn wedstrijd voor te bereiden? Daar ga ik me niet mee bemoeien, maar als hij raad nodig heeft, zal ik hem met plezier antwoorden geven.”