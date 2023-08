Deze bakker is het trieste weer beu en grijpt in: “Het is toch al herfst buiten, dus waarom zou ik dit niet nu al maken”

Het aanhoudende kwakkelweer deze zomer werkt bakker Machiel Neirinck uit Zulte zo op de heupen dat hij uit balorigheid heeft beslist om dan maar klaaskoeken te gaan bakken. Zulke klaaskoeken – een koek in een soort sandwichdeeg en vooral populair in Oost- en West-Vlaanderen – liggen normaal gezien pas vanaf oktober in zijn winkel. “Maar het is toch al herfst buiten, dus waarom zou ik ze nu al niet maken?”, zegt de bakker.

“Op televisie blijven ze maar mekkeren over hittegolven van hier en van daar. En alles wat we krijgen is regen, wind en nog meer regen. Ik ben dat echt kots- en kotsbeu.” Om zijn gemoed wat te sussen bakt bakker Neirinck nu dus die klaaskoeken. En het slaat aan, zegt hij. “Ongelooflijk hoeveel klanten al een bestelling hebben geplaatst. Duidelijk een teken dat ik gelijk heb. Het ís herfst. En in de herfst eet een mens nu eenmaal klaaskoeken.”

Wie nog een klaaskoek wil bestellen bij de bakker moet zich wel haasten. Vrijdagavond houdt hij ermee op. “Vanaf dit weekend sluit ik twee weken. Zomervakantie. Ik ga naar de zon.” (frp)