Bpost boekte meer winst dan verwacht in tweede kwartaal

Bpost kon in het tweede kwartaal een aangepaste operationele winst realiseren van 68,7 miljoen euro. Dat was 16,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar maar wel meer dan analisten gepolst door Bloomberg (66,1 miljoen, red.) hadden verwacht. De kwartaalomzet bleef met 1,03 miljard euro (-0,8 procent) wel iets onder de verwachtingen (1,04 miljard). In België kon het bedrijf dankzij hogere pakjesvolumes en duurdere brievenpost meer inkomsten realiseren (+4,9 procent tot 557,9 miljoen euro), maar in Noord-Amerika (-12,8 procent tot 330 miljoen euro) stonden de inkomsten verder onder druk.

Het Belgische postbedrijf spreekt donderdag na beurs zelf van “goede resultaten in uitdagende omstandigheden”. Voorzitter Audrey Hanard had het over “solide resultaten” en zei te hopen dat 2023 “een breekpunt wordt in de geschiedenis van het bedrijf”. Bpost gaat door een turbulente periode nadat het de afgelopen maanden moest toegeven dat er mogelijk gesjoemeld werd met overheidscontracten. De financiële impact van dat gesjoemel werd eerder al op 25 à 50 miljoen euro geschat en donderdag werd (nog) geen nieuw bedrag naar voren geschoven.

Voorzitster Hanard legde uit dat de interne audit naar de persconcessies is afgerond en de resultaten zijn overgemaakt aan de autoriteiten. Er lopen echter nog andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar de behandeling van nummerplaten en verwerking van boetes door Bpost. “We hebben de intentie om dit tot op het bot uit te zoeken”, verzekerde de voorzitster. Volgens haar gaat het echter om complexe en gespecialiseerde materie, waardoor het veel tijd in beslag neemt. Ze beloofde wel “meteen te communiceren als de onderzoeken zijn afgerond”. Een precieze timing gaf ze niet maar “we zitten in de laatste rechte lijn”, klonk het.

Bpost is intussen wel kandidaat voor het nieuwe overheidscontract voor de verdeling van kranten en tijdschrijften en gelooft dat het dit ook kan binnenhalen, zo liet de CEO ad interim Philippe Dartienne donderdagavond verstaan. “We zijn goed geplaatst denken we”. De uitwerking van een plan-B noemde hij “prematuur”.

Over de zoektocht naar een nieuwe CEO zei Hanard dat die “op kruissnelheid” zit. Maar ook hier wilde ze geen precieze timing geven. “Het moet iemand zijn die Bpost ontwikkelt als een toonaangevend bedrijf in de markt”, klonk het.

Bpost kwam donderdag evenmin met een nieuwe prognose voor de jaarwinst, nadat het eerder dit jaar zijn prognose van 240 à 260 miljoen euro moest intrekken. Het bedrijf toonde zich wel optimistischer over de Belgische markt: het verwacht nu een groei van de opbrengsten tussen 4 en 6 procent (initieel 3 à 5 procent) en een aangepaste winstmarge (ebit) tussen 7 en 9 procent (initieel 6,5 tot 8,5 procent). Het traditionele postvolume daalde in het tweede kwartaal in België met 8,3 procent, maar dat werd gecompenseerd door hogere prijzen. Tegelijk was er bij de pakjes een stijging van het volume met 7,8 procent. Hogere kosten in België worden gedeeltelijk gecompenseerd door kostenbesparingen en efficiëntiewinsten.

Voor de Noord-Amerikaanse markt toont Bpost zich dan weer iets pessimistischer, met een daling van de bedrijfsopbrengsten met minstens 10 procent, en een winstmarge tussen 4 en 6 procent. Financieel directeur ad interim Koen Aelterman wees naar de overcapaciteit en zwakke economische situatie op de Amerikaanse markt. Ook sectorgenoten zoals FedEx en UPS tekenden lagere cijfers op, klonk het. Hij meent wel dat een herstel van de markt “onvermijdelijk” is.