VIDEO. Hij kan het nog steeds: Cristiano Ronaldo kopt Al-Nassr in absolute slotfase op typische wijze naar volgende bekerronde

Gaat hij het ooit verleren? Cristiano Ronaldo blijft ook op zijn 38ste doelpunten maken. Donderdagavond was hij de held in de bekermatch van Al-Nassr tegen Zamalek.

De competitie is in Saudi-Arabië nog niet begonnen, maar er worden wel al wedstrijden met inzet gespeeld in de ‘Arab Club Champions Cup’. In een groepsfase met vier ploegen werd Al-Nassr op de valreep tweede… dankzij Ronaldo.

Al-Nassr leek op weg naar de uitschakeling, tot Cristiano Ronaldo in minuut 87 de 1-1 binnenkopte tegen het Egyptische Zamalek. CR7 deed het op zijn typische manier: een perfect getimede, onhoudbare kopbal. Ook de assist van Ghislain Konan mocht er zijn. Dankzij de Portugees zijn doelpunt mag Al-Nassr naar de volgende ronde van het toernooi.

Nieuwkomer Sadio Mané maakte in de wedstrijd tegen Zamalek overigens zijn debuut voor Al-Nassr. De Senegalees kwam deze week nog over van Bayern München.

De Saudi Pro League begint in het weekend van 11 augustus. Al-Nassr speelt op maandag 14 augustus op het veld van Al-Ettifaq, de nieuwe club van onder meer Jack Hendry (Club Brugge) en Jordan Henderson (Liverpool).