Minstens 15 doden nadat bus in ravijn valt in Mexico

In het westen van Mexico zijn vijftien mensen om het leven gekomen nadat een bus in een ravijn stortte. Zeker 21 andere inzittenden raakten gewond. Dat hebben de autoriteiten donderdag bekendgemaakt.

Onder de slachtoffers waren vooral Mexicanen, maar ook inwoners van India en Afrikaanse landen, aldus lokale media. Er werden door de autoriteiten geen details over nationaliteiten of aantal buitenlandse slachtoffers gegeven. “Tot nu toe zijn er vijftien doden gevallen, maar we zijn bang dat het er meer kunnen zijn”, aldus een brandweerfunctionaris.

Het ongeluk gebeurde rond 2.45 uur lokale tijd (10.45 uur Belgische tijd) aan boord van een bus die vanuit Mexico Stad op weg was naar Tiujana, in het noordwesten aan de grens met de Verenigde Staten.

Mexico is een corridor waar duizenden migranten doorheen reizen, op weg naar de noordgrens om asiel aan te vragen in de Verenigde Staten of om te proberen zonder visum binnen te komen. Veel migranten reizen illegaal, verborgen en opeengepakt in vrachtwagens in onmenselijke omstandigheden, onderworpen aan mishandeling door smokkelaars.