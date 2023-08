Siegfried Bracke eist via gerecht beruchte pensioenbonus op: “Kamer heeft eindeloze reeks fouten gemaakt”

Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) is zijn strijd tegen de inhouding van zijn “pensioenbonussen” begonnen. Twee oud-ambtenaren kregen intussen al een eerste keer gelijk van de rechter in hun eigen dispuut.

Met een verzoekschrift van 55 pagina’s bij de Raad van State is ook oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zijn strijd begonnen om zijn parlementaire pensioen gaaf te houden. De intussen beruchte “pensioenbonussen” incluis. “Ik maak mij geen illusies, ze zijn daar niet de snelste van de wereld. Het zal nog wel even duren voor ik daar effect van zie. Maar ik ben wel zeker van de afloop. De Kamer heeft een eindeloze reeks fouten gemaakt en talloze rechtsprincipes geschonden.”

Dat hij kans maakt met zijn procedure blijkt uit het kortgeding waarin twee ambtenaren van de Kamer gelijk kregen. De rechter oordeelde in hun zaak dat de Federale Pensioendienst (FPD) hun pensioenen niet zomaar mocht verminderen. Tot de zaak ten gronde wordt uitgesproken, moet de FPD hen uitbetalen als voorheen.

Te driest

De pensioendienst had het pensioen van de ambtenaren tot ver onder het maximum teruggebracht, een manier waarop overheidsdiensten in geval van fraude of andere malversaties belastinggeld terugvorderen. De rechter oordeelde dat zo’n ingreep veel te driest was. Sarah Caillet, administrateur-generaal van de pensioendienst, laat verstaan dat zij zich daar niet bij neerlegt. “Deze beschikking gaat niet over de grond van de zaak”, zegt ze. “De FPD moet als administratie haar rechten laten gelden en zal dus beroep aantekenen. De FPD zal dan ook alle rechtswegen uitputten.”

Maar Bracke, die de zaak van de oud-ambtenaren uiteraard op de voet volgt, is alleszins niet verrast door de uitspraak in kortgeding. “Ik wist zo dat die rechter niet anders kon. Die zaak staat vol met juridische onwettigheden. Dat is voor mij niet anders. Ik zal dan ook alle gewone wegen verder volgen.”

De affaire barstte in maart 2023 los. Toen bleek dat de hoge ambtenaren en de oud-voorzitters van de Kamer via “pensioenextra’s” boven het absolute wettelijke maximum voor de pensioenen kwamen, het Wijninkx-plafond. Dat bedraagt bruto 7.813 euro per maand. Die vergoedingen waren bovendien niet volgens de wettelijke wegen tot stand gekomen. Acht hoge ambtenaren kregen samen 5,9 miljoen euro. Voor Bracke ging het om 126.000 euro aan bonussen. “Schandalig”, klonk het op alle banken.

De Kamer liet twee advocatenkantoren nagaan of alles wel wettig verlopen was en die kwamen beide tot de conclusie van niet. De uitbetalingen werden dan ook geschorst, maar terugvorderen kon hoogstens tot tien jaar eerder. Daarna was de zaak “verjaard”.

“Niets illegaals”

Dus stuurde de Kamer een brief naar de betrokkenen met de vraag hun extra vergoedingen terug te storten. Open VLD’er en oud-voorzitter Herman De Croo stortte prompt zijn 210.000 euro terug, Bracke heeft dat altijd geweigerd. Hij raakte nooit tot boven het Wijninkx-plafond, zei hij, en er was helemaal “niets duisters of illegaals” aan de regeling. De Kamer, de pensioendienst en de fiscus maakten er alleszins nooit eerder bezwaar tegen. De vergoedingen voor de oud-Kamervoorzitters stonden zelfs open en bloot als een regel in de begroting.

De vraag is of de Kamer dat geld ooit zal terugzien. “We wisten dat die terugvordering wankel was, maar we vonden wel dat we de strijd moesten aangaan”, zegt een lid van het bureau van de Kamer. En als het van Bracke afhangt, krijgt hij gewoon zijn pensioen zoals voor de hele heisa.

