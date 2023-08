In de Delhaize aan de Fruithoflaan in Berchem werd donderdag opnieuw gestaakt. In het piket aan de deur stond ook assistent-teamleader Wendy Hermans. “Deze actie is mijn afscheidscadeau. Ik vertrek na zestien jaar dienst”, zegt ze, niet zonder bitterheid. “Och ja … Het vertrouwen is gebroken. Delhaize was altijd een goede werkgever, maar nu is het kapot.”