REACTIES. Ronny Deila zag zijn ploeg “controle hebben”, Hugo Vetlesen: “We moeten groeien in het samenspel”

Onze teneur over de prestatie van Club in Denemarken was eerder negatief. Ronny Deila zag het anders: “We hadden controle.”

“We hadden makkelijk de pedalen kunnen verliezen na de snelle 1-0, maar dat hebben we niet gedaan”, opende Ronny Deila. “We zijn blijven doen wat we altijd doen, we hadden controle. Aarhus was ook alleen maar gevaarlijk via stilstaande fases. Daar ben ik wel ontgoocheld over - we waren te passief -, maar dat is een element dat we makkelijk kunnen verbeteren.”

“Aarhus was by far de zwaarste loting die we konden hebben”, vervolgde Deila. “Als je dan na twee duels met 3-1 doorgaat, dan heb je het amazing gedaan. Ik zou het elke ronde wel zo willen. Ik weet hoe het gaat in Europa, niks is makkelijk. Er is een ploeg uit de Faröer (Klaksvik, red.) die nog naar de Champions League kan. Ik bedoel maar: de kwalificatie is niet evident. We moeten de voetjes op de grond houden.”

Deila was wel niet blind voor de tekortkomingen: “In een ideale wereld hadden we meer gecreëerd, dat is waar. Dan moeten we meer diepgang, passing en tempo in ons spel steken.”

Vetlesen zoekt een opening. — © BELGA

Zondag moet Club alweer vol aan de bak, in en tegen Westerlo. “Een echte test”, volgens Deila. “Willen we dit seizoen meedoen voor de prijzen, dan moeten we resultaten neerzetten op verplaatsing. Vorig seizoen liet Club dat na.”

Vetlesen ziet het goedkomen

Ook Hugo Vetlesen, die voor het eerst in de basis begon, sprak met de twee aanwezige Vlaamse journalisten in Denemarken. “We gaven te veel ruimte bij de stilstaande fases”, aldus de middenvelder. “In het samenspel moeten we ook nog groeien. We zijn pas augustus, dat komt wel goed. Ik vond dat het in de tweede helft al beter ging dan in de eerste. De trainer was niet tevreden bij de rust - logisch, niemand was dat -, maar finaal telt enkel dat we doorgaan.”