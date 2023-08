Jacht waarop Lady Di en Dodi hun laatste romantische zomer doorbrachten is gezonken

Voor de kust van Beaulieu-sur-Mer, bij Nice, is zaterdag de ‘Cujo’ gezonken. Het was op dat luxejacht dat prinses Diana en haar lief Dodi hun laatste romantische zomer beleefden voor ze in augustus 1997 verongelukten.

De Nautische Brigade van Antibes kreeg zaterdagmiddag een noodoproep van een jacht in moeilijkheden zo’n 35 kilometer buiten de kust van Beaulieu-sur-Mer. De schipper had een ‘mayday’ uitgestuurd. Het 19 meter lange jacht was al deels gezonken en de zeven opvarenden hadden zich in veiligheid gebracht op een reddingsvlot toen de eerste reddingsdiensten arriveerden.

Kort nadien zakte het jacht naar de bodem van de Middellandse Zee. Met 7.000 liter diesel aan boord. En een schat aan geheimen.

Want de ‘Cujo’ was een jacht met een rijk verleden. De luxeboot was ooit eigendom van Dodi Fayed, de nieuwe grote liefde van Lady Di en zoon van een miljonairsfamilie. In Britse roddelbladen verschenen ooit foto’s van de prinses en haar nieuwe vriendje op het dek van de ‘Cujo’, onder meer bij het binnenvaren in de haven van Saint-Tropez in 1997. De prinses en haar man prins Charles, intussen koning Charles, waren toen al uit elkaar.

Miljonair Dodi Fayed had ruim 1 miljoen euro uitgegeven om de boot die al zijn eigendom was, op te knappen. Toch was het niet het enige jacht van de familie. Die zomer werden Diana en Dodi ook gespot op de Sokar. Het paar werd kussend en elkaar omhelzend gefotografeerd door paparazzi. De beelden haalden de wereldpers en daar kon de Britse koninklijke familie toen niet om lachen.

Diana en Dodi stierven in 1997 bij een autocrash in Parijs — © AP

Maar aan het sprookjes tussen Lady Diana en Dodi kwam abrupt een einde. Op 31 augustus 1997 stierven ze in een autocrash in een tunnel bij de Pont de l’Alma in Parijs. Hun chauffeur had te veel alcohol gedronken en was de controle over zijn voertuig verloren in een poging om met hoge snelheid de achtervolgende fotografen te ontlopen, zo bleek nadien uit het onderzoek.

Na hun dood werd bleef de ‘Cujo’ jarenlang aan de kade liggen tot hij werd verkocht aan een Italiaanse zakenman.