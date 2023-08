Apple ziet verkoop teruglopen

Apple heeft duidelijk veel last van een zwakkere vraag naar zijn producten nu het leven voor consumenten flink duurder is geworden en er veel onzekerheid over de economie is. Vooral de verkoop van de iPhone, Apples belangrijkste product, valt volgens analisten tegen. De kwartaalomzet uit de verkoop van de smartphone daalde met dik 2 procent op jaarbasis tot 39,7 miljard dollar.

Alles bij elkaar verdiende Apple van april tot en met juni 81,8 miljard dollar, 1 procent minder dan een jaar terug. Traditiegetrouw is dit kwartaal, het derde van het gebroken boekjaar van het techconcern, een mindere periode voor Apple.

Topman Tim Cook ziet evenwel ook lichtpunten in de cijfers. De dienstentak - het gaat onder andere om de garantiediensten, betalingsdienst Apple Pay en de streamingplatformen Apple Music en Apple TV+ - liet bijvoorbeeld wel groei zien en kende zelfs een recordomzet. Volgens Cook telde het bedrijf in totaal meer dan 1 miljard betaalde abonnementen.

De winst van Apple kwam uit op 19,9 miljard dollar. Dat betekent een verbetering vergeleken met een jaar geleden toen het nettoresultaat bleef steken op 19,4 miljard dollar.