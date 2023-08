Google eert Belgische intersekse wielrenner Willy De Bruyn

De Bruyn, geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken, won op vroege leeftijd wielerwedstrijden voor meisjes en vrouwen, maar liet zich later erkennen als man. Volgens Google zijn het leven en de carrière van De Bruyn grotendeels in de vergetelheid geraakt, “een teken dat de strijd nog steeds relevant is, en dat er vandaag nog steeds een taboe op intersekse atleten rust”.

Willy De Bruyn werd in 1914 geboren als intersekse persoon, iemand met zowel vrouwelijke als mannelijke biologische kenmerken. De ouders registreren Willy De Bruyn als dochter onder de naam Elvira. Op 15-jarige leeftijd deed ze voor de eerste keer mee aan een wielerwedstrijd voor meisjes in haar geboorteplaats Erembodegem, waar ze met een voorsprong van zeven minuten won. In 1934 en 1936 werd ze wereldkampioen wielrennen bij de vrouwen en in 1935 Belgisch kampioen. Officieus, want vrouwenkoersen werden toen nog niet officieel georganiseerd.

In werkelijkheid wilde ze echter niet meer deelnemen bij de vrouwen. Sinds haar vroege tienerjaren voelde ze zich een man en vond ze geen voldoening meer in het winnen van vrouwenwedstrijden. Vanaf 1936 begon Elvira zich meer te verdiepen in haar identiteit en veranderde ze haar naam in Willy De Bruyn. Op 24 maart 1937 werd Willy officieel erkend als man.

Volgens Google past het verhaal van De Bruyn in de strijd voor de erkenning van transgenders en intersekse personen. Met het eerbetoon wil Google de vergeten geschiedenis van De Bruyn onder de aandacht brengen. “Veel Belgen kennen Willy De Bruyn, zijn verhaal, zijn carrière en zijn strijd waarschijnlijk niet. Naast het voor de hand liggende eerbetoon, wil Google met deze Doodle ook de nieuwsgierigheid prikkelen.”