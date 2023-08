Banken schrapten in 2022 opnieuw honderden geldautomaten: zeven Vlaamse gemeenten zonder één afhaalpunt

Om te vermijden dat mensen in hun buurt geen geld meer kunnen afhalen, sloot de federale regering in maart een akkoord met de financiële sector om het aantal geldautomaten op peil te houden. Er werd afgesproken dat er tegen 2025 in elke gemeente minstens één geldautomaat moet zijn. Vooral de Cash-punten, automaten van de Batopin-alliantie van de vier grootbanken, moeten dat doel mogelijk maken. Ten opzichte van vorige zomer kwamen er een kleine 200 van die neutrale afhaal­punten bij.

Maar de banken zelf schrappen automaten in een hoger tempo. Netto zijn er vandaag 376 afhaalpunten minder dan een jaar geleden. Eind juli waren er alles samen nog 3.049 locaties waar minstens één geldautomaat beschikbaar is. In de zomer van 2022 waren dat er nog ruim 3.400.

Zeven Vlaamse gemeentes zonder afhaalpunt

Vooral de vier grootbanken blijven snijden in hun automaten. Bij Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis en ING verdwenen alles samen iets meer dan 500 locaties waar een automaat onder eigen naam stond. Goed voor een daling van net geen 30 procent in een jaar. Bij ING is de afbouw het grootst: in vergelijking met vorige zomer is het eigen netwerk meer dan gehalveerd.

Vandaag is van ‘in elke gemeente één automaat’ allesbehalve sprake. In 24 gemeenten, waarvan zeven Vlaamse, is geen afhaalpunt te vinden. In 122 gemeenten zijn de vier grootbanken afwezig. Op het niveau van de deelgemeenten uit de ongelijke verdeling zich nog meer. In Vlaanderen is in ruim de helft van de dorpen en deelgemeenten geen automaat meer.