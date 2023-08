Parlementsleden die geschorst werden in Tennessee na protest winnen verkiezing

De twee Democraten werden in april uit het door de Republikeinen gecontroleerde Huis gezet omdat ze deelnamen aan een protestactie in het parlementsgebouw. De demonstranten eisten maatregelen tegen vuurwapengeweld in de staat, na de schietpartij in een school in Nashville, waarbij drie kinderen en drie medewerkers doodgeschoten werden. Ook de blanke Democrate Gloria Johnson nam deel aan de actie, maar zij overleefde de stemming met één stem. De drie Democraten werden sinds het protest ‘The Tennessee Three’ genoemd.

De verwijdering van de twee zwarte volksvertegenwoordigers leidde tot hevige discussies rond de wapenwetgeving en beschuldigingen van racisme. Dat bij de blanke Gloria Johnson niet dezelfde sanctie volgde, wakkerde de beschuldigingen van racisme nog verder aan.

De twee Justins kregen uiteindelijk na enkele dagen hun zitje terug, maar enkel op voorlopige basis. Er volgde nog een verkiezing, die beiden volgens de media donderdag gewonnen hebben: Jones won van de Republikeinse Laura Nelson, Pearson versloeg de onafhankelijke Jeff Johnston.

Het Huis in Tennessee komt op 21 augustus voor het eerst opnieuw samen na het zomerreces om een eventuele aanpassing van de wapenwetgeving te bespreken. De herverkiezing verandert niets aan de uitgesproken Republikeinse meerderheid in het parlement (75-24), maar verwacht wordt wel dat Jones en Pearson zich hevig zullen verzetten tegen beleidsvoorstellen van hun Republikeinse collega’s.