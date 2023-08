NFL-legende Tom Brady wordt mede-eigenaar van Engelse Birmingham City, maar heeft “nog veel te leren” over het voetbal

Het lijkt een trend te zijn in de States. Een handvol acteurs, waaronder Ryan Reynolds en Michael B. Jordan, en andere beroemde sporters zoals LeBron James kopen naar hartenlust aandelen in Europese voetbalclubs. En nu voegt ook American Football-legende Tom Brady (45) zich bij dat lijstje.

De Amerikaan, die dankzij zijn aantal Superbowl-overwinningen de beste quarterback aller tijden genoemd wordt, werd gisteren op sociale media aangekondigd als de nieuwe co-eigenaar van de Engelse tweedeklasser Birmingham City. Na zijn pensioen begin 2023, ging Brady op zoek naar een nieuwe uitdaging en die vond hij aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Bij de “iconische club” Birmingham, zoals hij het zelf noemt, wil de voormalige quarterback het succes uit zijn eigen carrière maar al te graag herhalen. “Ik ben vanaf nu officieel lid van Birmingham City Football Club”, aldus Brady in een video op X, voormalig Twitter.

“Je vraagt je misschien af ‘Wat weet jij over voetbal?’. Wel, ik heb nog veel te leren”, gaf de levende legende uit dat andere ‘voetbal’ eerlijk toe. “Maar ik weet wel het één en ander over winnen en ik denk dat zich dat kan vertalen in iets moois bij deze club.” Brady probeerde in zijn aankondiging ook meteen de fans voor zich te winnen. “Ik weet dat een club niets is zonder de stad en ik weet dat ik ervan houd om de underdog te zijn. Er is nog een lange weg te gaan, maar let’s go!”