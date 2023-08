Oekraïne voert aanval uit op Russische haven met zeedrones, marineschip zwaar beschadigd

Oekraïne heeft vrijdagochtend een aanval uitgevoerd op de Russische haven van Novorossiysk. Het Russische ministerie van Defensie liet in eerste instantie weten dat de aanval “met succes” afgeslagen werd, maar op sociale media circuleren beelden van een Russische marineschip dat door de aanval zwaar beschadigd raakte.

De haven van Novorossiysk – een voor Rusland belangrijke exporthaven aan de Zwarte Zee ten oosten van de geannexeerde Krim als het eindpunt van de 1.500 kilometer lange oliepijplijn vanuit de olievelden in Kazachstan en Russische regio’s ten noorden van de Kaspische Zee – werd vrijdagochtend opgeschrikt door enkele explosies.

LEES OOK. Het incident dat toont hoe snel de oorlog in Oekraïne kan overslaan naar de rest van Europa

Volgens het Russische ministerie van Defensie werd een Oekraïense aanval op de marinebasis met twee zeedrones succesvol afgeslagen. De drones werden naar verluidt snel gespot en vernietigd door Russische schepen die de haven bewaakten.

Op sociale media circuleren echter beelden van een succesvolle aanval op het Russische marineschip Olenegorskiy Gornyak, een schip dat gebruikt wordt voor landingen. Andere beelden tonen hoe het zwaar beschadigde schip slagzij maakt in de haven.

Zeedrones

Zeedrones zijn snelle, onbemande voertuigen die op of net onder het wateroppervlak opereren. Oekraïne maakt steeds meer gebruik van de tuigen voor aanvallen op Russische marineschepen en havens. Eerder was ook de belangrijke marinebasis in Sebastopol al het doelwit van een dergelijke aanval.

Het aantal aanvallen steeg met name de afgelopen weken, nadat Rusland zich terugtrok uit de graandeal, die moest toelaten dat Oekraïne via haar Zwarte Zeehavens graan exporteerde. Rusland voert sindsdien geregeld aanvallen uit op Oekraïense havens om die export nu onmogelijk te maken.

Droneaanvallen op Krim

Rusland meldt ook dat het donderdagnacht dertien drones die een aanval op de Krim uitvoerden, heeft neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie vielen daarbij geen gewonden, en is er geen schade.