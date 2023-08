Bestuurder in levensgevaar na zware crash in Neerpelt

In Neerpelt raakte donderdagavond laat op de Herenterdijk een wagen van de baan. De bestuurder verkeert in levensgevaar.

De automobilist kwam uit de richting van Herent gereden en ramde de reling van de brug over de Dommel, vloog daarna over het water en belandde aan de overkant in de oever. De bestuurder werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn passagier, een vrouw, liep lichte verwondingen op.

De lokale politie HANO deed de eerste vaststellingen. Tijdens de interventie werd de weg een tijdlang afgesloten voor verkeer.