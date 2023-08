Politie sluit kiosk op Antwerpse Groenplaats af na aanslepende overlast: “Uitwerpselen dropen de premetro in”

De muziekkiosk op de Groenplaats is door de politie afgesloten. Twee opeengestapelde nadarhekken moeten een eind maken aan de aanslepende overlast van de afgelopen weken. Zowel daklozen als dronken personen maakten het daar al te bont en deden zelf hun gevoeg in de kiosk. “Het werd te gortig, daarom hebben we ingegrepen”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Horeca-uitbaters op de Groenplaats kaartten begin juli al de toenemende overlast aan op het plein. Voornamelijk daklozen, alcohol- en drugsverslaafden zorgden niet alleen voor lawaaioverslast, ze maakten onderling ook ruzie en vielen voorbijgangers lastig.

Het wijkteam van de Antwerps politie startte een onderzoek en heeft intussen ook de toegang tot de kiosk afgesloten. Vermoedelijk heeft de overlast te maken met het alcoholverbod dat vorig jaar is ingevoerd op en rond het Sint-Jansplein.

Nadarhekken

Om te vermijden dat de overlastplegers opnieuw zouden samenkomen in de overdekte kiosk, is die nu ook afgesloten met twee opeengestapelde nadarhekken. “Het werd er echt te gortig”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Verschillende personen die we daar aantroffen, deden er ook hun gevoeg en dat droop letterlijk van de kiosk naar beneden, tot in de premetro. Daarom hebben we ingegrepen.”

De maatregel is tijdelijk, maar hoelang de kiosk ontoegankelijk blijft, dat is niet duidelijk. De kans bestaat dat de situatie blijft zoals ze is, tot aan de heraanleg van de Groenplaats in 2025, wanneer de kiosk afgebroken wordt.

Fietsbeugels

Nog een ingreep: de stad haalt de fietsbeugels weg naast de ingang van premetrostation Groenplaats. Ze zijn in slechte staat en worden vervangen door nieuwe (tijdelijke) fietsstalplaatsen in afwachting van de heraanleg van de Groenplaats in 2025.

Voorafgaand aan de werken, waarschuwde de stad dat de beugels weggehaald zouden worden door er een kaartje aan te hangen. De laatste zijn dan door de stadsdiensten weggehaald en worden nog drie maanden bewaard in het fietsdepot. jas