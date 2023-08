Minister Vandenbroucke wil griepprik bij apotheek doordrukken, artsenverenigingen boos

Van 1 oktober tot en met 31 december kan iedereen die dat wil bij apothekers die daarvoor uitgerust zijn en een opleiding hebben gevolgd, een griepvaccin laten zetten. Wie meteen ook een coronavaccin wil laten zetten bij de apotheker, zal dat vaccin in de andere arm krijgen.

Tijdens de winterboostercampagne van 2022 konden burgers al voor de coronaprik terecht bij hun apotheker, en ook dit najaar worden de apotheker ingezet voor wie een booster wil. De Wereldgezondheidsorganisatie en het European Centre for Disease Prevention and Control gaven de aanbeveling om die boostercampagne te combineren met de wintergriepprik. Onze eigen Hoge Gezondheidsraad en de Interministeriële Conferentie Gezondheid volgden die aanbeveling, en het is op hun verzoek dat Vandenbroucke nu ook apothekers inschakelt tijdens het griepseizoen.

De bedoeling is de vaccinatiegraad tegen griep verder op te drijven. Die is volgens de minister immers, zeker voor bepaalde risicogroepen, nog te laag. Vandenbroucke wijst er op dat in elf van de ons omringende landen in Europa – zoals bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland – vaccinatie tegen griep door de apotheker al langer is toegelaten. “We zien dat de vaccinatiegraad in die landen daar hoger is, precies omdat apothekers vaak andere mensen over de vloer krijgen dan de huisarts”, aldus minister Vandenbroucke. “Mensen vertrouwen hun apotheker en heel vaak zijn ze een eerste aanspreekpunt, vooral voor mensen die niet naar de huisarts gaan. Die vertrouwensband en expertise bouwen we nu verder uit, door de apotheker actief in te schakelen tijdens het griepseizoen.”

De artsenverenigingen zijn niet opgezet met de beslissing, meldt Het Laatste Nieuws. Volgens voorzitter Jeroen van den Brandt van huisartsenvereniging Domus Medica kunnen huisartsen beter inschatten wie nood heeft aan een griepprik. Bij artsensyndicaat BVAS klinkt het dat “Vandenbroucke hiermee nogmaals toegeeft aan de apothekerslobby. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dit de vaccinatiegraad zou verhogen.”