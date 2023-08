Hier kampen ze nu zelfs met extreme hittegolf in putje winter: “We beleven onze eigen hel”

Het is er volop winter en toch worden verschillende delen van Zuid-Amerika getroffen door een buitengewone hittegolf. Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, registreerde deze week zelfs de warmste 1 augustus in 117 jaar. “Een verontrustende glimp van de toekomst.”

“De wintertemperaturen swingen te pan uit. En niet alleen in de centrale regio waar Buenos Aires ligt, maar ook in de noordelijke regio’s die grenzen aan Bolivië en Paraguay, waar de temperaturen opliepen tot 37 en 39 graden”, zegt Cindy Fernández van het plaatselijke meteorologisch instituut aan The Guardian.

De hittegolf in Buenos Aires eindigde donderdag, maar de recordwintertemperaturen houden onverminderd aan in noordelijke provincies zoals Formosa en Corrientes. “Dit is nu al het warmste jaar ooit,” zegt Fernández nog. “Om je een idee te geven: we hadden tien hittegolven tijdens de zomer van 2023, terwijl het aantal hittegolven in zelfs de heetste vorige zomers nooit hoger was dan vijf.”

Honderd kilometers naar het westen, in Chili, steeg de temperatuur zelfs tot 40 graden. Gewoonlijk liggen de temperaturen rond deze periode van het jaar rond de 25 graden. “Juli was de heetste maand op aarde sinds het begin van de metingen, en de Andes beleeft nu zijn eigen thermische beproeving”, kondigde de Chileense krant La Tercera aan. “Hoewel het winter is, beleeft Chili zijn eigen hel.” Raúl Cordero, een klimaatexpert van de Universiteit van Santiago (de hoofdstad van Chili), vertelde de krant dat “de Chileense winter aan het verdwijnen is”, als het gaat om temperaturen en neerslag.

Klimaattop

De Zuid-Amerikaanse hittegolf – die experts toeschrijven aan het weerfenomeen El Niño en de door de mens veroorzaakte klimaatverandering – komt op het moment dat politici zich voorbereiden voor een top in de Braziliaanse stad Belém over de toekomst van het Amazonewoud en de klimaatnoodsituatie.

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva noemt de bijeenkomst “een mijlpaal” in de strijd tegen de opwarming van de aarde. “Tegenwoordig is het klimaat niet alleen een kwestie voor ecologen of milieubeschermers. Het is een vraagstuk voor iedereen met een beetje intelligentie die kan zien dat de dingen over de hele wereld aan het veranderen zijn”, zei Lula deze week nog. Lula heeft gezworen de klimaatcrisis op te nemen in het nationale lesprogramma, zodat kinderen van acht en negen jaar hun twijfelende ouders kunnen inlichten over de gevaren ervan. Het Amazonegebied zal de komende maanden naar verwachting steeds meer de impact van El Niño voelen, wat het risico op bosbranden en droogte vergroot.