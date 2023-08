Plan B voor PKP DWNTWN door het slechte weer: “Zaterdag alles indoor, zondag afgelast”

De weersomstandigheden blijven ongunstig en dat stuurt de plannen in de war van PKP DWNTWN, de prefestiviteiten van Pukkelpop die dit weekend zouden plaatsvinden in Hasselt. “Op zaterdag vindt alles indoor plaats, op zondag moeten we de activiteiten helaas schrappen”, zegt Pukkelpop-mediamanager Frederik Luyten.

Ook dit weekend blijft het weer erg wisselvallig, zowel op zaterdag als zondag trekken er geregeld fikse buien over onze provincie. Daarom schakelt de Pukkelpop-organisatie van PKP DWNTWN over op een plan B. “Zondag moeten we alle activiteiten jammer genoeg afgelasten”, laat Frederik Luyten van de organisatie weten. “Het zondagnamiddagprogramma, met activiteiten zoals 3x3 basketbal en skateboarden, last minute naar een binnenlocatie verplaatsen, bleek geen ideaal scenario om aan de voorwaarde te voldoen om Pukkelpop en de stad te verbinden.”

Voor zaterdag wordt er gekozen voor een alternatief - indoor - programma. “Zaterdag verhuizen al onze openluchtevenementen naar binnenlocaties”, aldus Luyten. “Deze beslissing is genomen om een onvergetelijke festivalervaring te waarborgen, ongeacht de weersomstandigheden. De liveconcerten op Quartier Bleu zullen nu plaatsvinden in de indoor zone van Quartier Bleu, gelegen aan de parking Blauwe Boulevard en Delhaize. De optredens op het Van Veldekeplein, verhuizen naar Cambrinus. De dj’s die oorspronkelijk gepland waren op het Groenplein, gaan naar Z33.”

Pukkelpop zelf start, weer of geen weer, op donderdag 17 augustus.