Plassende ijsbeer maakt te veel lawaai en krijgt nachtelijk plasverbod

Na enkele klachten van de buurt is besloten dat de ijsbeer ’s nachts zijn behoefte niet zal mogen doen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de beer “ongecontroleerd” zou plassen in de rivier, maar dat zal nu wel gecontroleerd moeten. “Nu buurtbewoners aangeven dat het hen ’s nachts wakker houdt, dachten we: Laten we het maar veranderen. Hij moet het in de late uurtjes even ophouden”, aldusmuseumdirecteur Paul Baltus tegen RTV Utrecht.

Het dier is een kunstwerk van Florentijn Hofman, wereldberoemd om zijn immense opblaasbare badeenden die in de havens van Amsterdam, Sydney, Hongkong en Osaka dreven.