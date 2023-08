Man uit Antwerpen (39) opgepakt in Nepal voor smokkel van 100 kilogram goud met politiek geurtje

Een man uit Antwerpen is zondag opgepakt in Nepal in verband met een dossier van grootschalige goudsmokkel. Dat melden Nepalese media. De affaire veroorzaakt grote heisa in het land, omdat het dossier mogelijk ook een politiek geurtje draagt.

D. T., een 39-jarige man van Belgisch-Chinese afkomst die in het verleden in Hoboken woonde, werd zondagochtend opgepakt in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, in een hotel dat officieel eigendom is van zijn echtgenote. Volgens lokale media wordt T. ervan verdacht één van de kopstukken te zijn van een smokkelbende. Die bende zou verantwoordelijk zijn voor de 80 à 100 kilogram goud die op 18 juli werd gevonden in de luchthaven van Kathmandu. Eerder waren al 17 andere verdachten opgepakt in de zaak.

Nepal is een erg populaire bestemming bij goudsmokkelaars: het wordt ingevlogen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten of Hongkong, in illegale fabrieken gesmolten in allerlei vormen zodat het makkelijk gesmokkeld kan worden, en vervolgens naar India gebracht waar het wordt verkocht.

T. werd zondag opgepakt in Hotel Vienna, dat op naam van zijn echtgenote staat. — © DRI

Politiek schandaal

In de Nepalese media wordt de zaak met argusogen gevolgd: niet alleen gezien de schaal van de smokkelwaar, maar ook omdat T. banden zou hebben met de heersende communistische partij. Zo doken op sociale media foto’s op van T. met vicevoorzitter Krishna Bahadur Mahara, voormalig secretaris-generaal Barsha Man Pun, en voormalig vicevoorzitter Nanda Bahadur Pun. Zij ontkennen alle banden met T. of betrokkenheid bij de smokkel. In Nepalese media wordt echter gespeculeerd dat T. in 2018 – onder politieke druk – op frauduleuze wijze de Nepalese nationaliteit verkregen zou hebben.

De man stond bovendien al langer op de radar van de Nepalese politiediensten: T. kon in het verleden al eens ontsnappen aan arrestatie in een onderzoek naar online gokken, matchfixing en afpersing waarin maar liefst 112 Chinezen opgepakt werden. Volgens Nepalese media speelden zijn politieke connecties daarbij toen ook al een rol.

Volgens de belangrijkste Nepalese oppositiepartij CPN-UML dreigen T. en de andere kopstukken van de smokkelbende ook ditmaal te ontsnappen, en viseert het onderzoek vooral de minder belangrijke handlangers, en niet de kopstukken van de bende. De partij eist dan ook de oprichting van een parlementaire commissie om de zaak ten gronde uit te spitten, maar die eis werd door de Nepalese regering al afgewezen.