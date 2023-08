Ze zullen in Europa zijn, maar Harry en Meghan zijn toch niet welkom op herdenking van de Queen

Hoewel ze in Europa zullen zijn voor de Invictus Games, zijn Harry en Meghan niet uitgenodigd voor de herdenking van koningin Elizabeth II in Schotland.

In september is het een jaar geleden dat de Britse Queen overleed. Koning Charles en koningin Camilla zouden daarom verschillende leden van de koninklijke familie uitgenodigd hebben in Balmoral om de overleden vorstin te herdenken. Ook prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson zijn uitgenodigd.

Maar Harry en Meghan mogen volgens de Britse tabloid The Sun niet komen. Er zou geen contact zijn geweest tussen de hogere royals en het koppel. Nochtans zijn Harry en Meghan – die in de VS wonen – op dat moment in Europa. Ze gaan namelijk naar de openingsceremonie van de Invictus Games op 9 september, een dag na de herdenking voor de Queen.

Koning Charles zal komende maand drie weken in Balmoral Castle verblijven, waar ook zijn zoon William met zijn gezin naartoe zal gaan. De Britse koninklijke familie heeft nog geen officiële verklaring naar buiten gebracht over hoe de herdenking van de koningin precies zal gebeuren.