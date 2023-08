Veroordeling van Indiase oppositieleider Rahul Gandhi opgeschort

Rahul Gandhi, een vooraanstaand figuur van de Congrespartij, werd in maart uit de Lok Sabha, het Indiase Lagerhuis, gegooid nadat hij was veroordeeld tot een celstraf wegens het belasteren van premier Modi. Hij was aangeklaagd voor een opmerking die hij maakte tijdens de kiescampagne in 2019. Hij vergeleek Modi toen met een “dief”.

De Congrespartij beschuldigt Modi ervan de steile opgang van Gautam Adani te hebben mogelijk gemaakt. De miljardair, die net als Modi uit Gujarat afkomstig is, zou op onwettige manier contracten hebben binnengehaald en kunnen ontsnappen zijn aan gepaste controles.

Een rechtbank in de westelijke deelstaat Gujarat veroordeelde Gandhi tot twee jaar cel, maar hij kwam op borgtocht vrij nadat zijn advocaten hadden aangekondigd om in beroep te gaan. Ook in beroep was Gandhi veroordeeld, waarop hij naar het Hooggerechtshof stapte. Dat gaf hem gelijk en oordeelde dat de veroordeling in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.

De regering van Narendra Modi wordt er vaak van beschuldigd het gehele juridische arsenaal in te zetten om critici de mond te snoeren.

Rahul Gandhi is een leidende figuur van de Congrespartij. Die partij leidde decennialang het land, maar is vandaag nog slechts een schim van de machtige partij die ze ooit was. De voorbije jaren werd ze in diskrediet gebracht en verpletterd door de electorale macht van de BJP van premier Modi.

De Gandhi’s hebben geen familieband met onafhankelijkheidsicoon Mahatma Gandhi. Wel zijn ze afstammelingen van onafhankelijkheidsleider en eerste Indiase premier, Jawaharlal Nehru.