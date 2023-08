Bij begin van invasie neergeschoten, nu schittert model op cover van eerste gedrukte Oekraïense ‘Playboy’ sinds begin van oorlog

Met metalen ondergoed en een hartvormig ooglapje over haar ontbrekende linkeroog pronkt het Oekraïense model op de cover. Dat laatste is een gevolg van een aanval die ze meemaakte bij het begin van de oorlog. Iryna Bilotserkovets reed op de derde dag van de invasie, op 26 februari 2022, met haar drie kinderen naar huis in een rijke wijk in Kiev toen haar auto geraakt werd door geweervuur.

“Ik herinner me alleen een sterke pijn in het hoofd en dat ik tijd had om te stoppen”, vertelde ze na de aanval. Het is niet duidelijk of Iryna Bilotserkovets echt het doelwit was toen, al zou dat wel kunnen aangezien ze de vrouw is van een politicus die voor de burgemeester van Kiev werkt.

Na de aanval werd ze naar het ziekenhuis van Berlijn gebracht, waar ze verschillende operaties en behandelingen moest ondergaan. In Playboy vertelt ze over de eerste keer dat ze haar spiegelbeeld zag na de operatie: “Een oog ontbrak, overal staken slangen uit. Mijn haar was afgeschoren voor de operatie. Ik had overal hechtingen, littekens en wonden. Ik was net het monster van Frankenstein.”

© Playboy

Volgens het model was schoonheid op dat moment echter van geen enkel belang, maar was prioriteit nummer één haar leven redden. “Ik heb geen mooi gezicht meer, maar de rest van mijn lichaam is prachtig”, zegt het model, dat nu samenwerkt met een vereniging van artiesten en muzikanten die evenementen organiseren voor troepen aan het front.

Playboy Oekraïne zei in een verklaring dat Bilotserkovets een van de heldinnen was van de “Vrouwen blijf sterk”-editie, die “gewijd is aan de veerkracht van Oekraïense vrouwen die gewond zijn geraakt tijdens de oorlog, maar die hun levenslust niet hebben verloren en een voorbeeld zijn van kracht en motivatie”. De opbrengst van het tijdschrift zal ook gedoneerd worden aan medische noodapparatuur voor het Oekraïense leger.

De Oekraïense versie van Playboy bestaat sinds 2005. De afgelopen 18 maanden heeft het alleen online edities gemaakt waarvan de opbrengst naar de aanschaf van ambulances voor het leger gaat.