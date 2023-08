Nico (46), die bij Carrefour in elkaar werd geslagen, verkeert nog steeds in levensgevaar: “Volgens artsen is zijn toestand onomkeerbaar”

Nico De Groote, de 46-jarige man die woensdag in Ninove slachtoffer werd van geweld, verkeert nog altijd in levensgevaar. Het slachtoffer wordt momenteel in coma gehouden. “Zijn toestand is nog altijd kritiek”, zegt de familie van het slachtoffer. “Hij zal sowieso blijvende schade ondervinden.”

Aan de Carrefour-supermarkt aan de Albertlaan in Ninove werd woensdag de 46-jarige Nico De Groote in elkaar geslagen. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “Hij is er woensdag binnengebracht met een serieuze hoofdwonde en heeft nadien een hersenbloeding gekregen”, vertelt de zus van het slachtoffer. “Ze hebben hem geopereerd en hij ligt nu nog altijd in coma, zijn toestand is nog altijd kritiek. Zijn leven hangt aan een zijden draadje.” 

Onomkeerbaar

“We wachten nog altijd bang af”, zo voegt Mathias, de zoon van Nico, eraan toe. “De artsen gaven ons mee dat de toestand onomkeerbaar is aangezien de verwondingen aan zijn hoofd te ernstig zijn en mijn papa de ene hersenbloeding na de andere krijgt.”

Het parket van Oost-Vlaanderen voert momenteel samen met de politie een onderzoek. Eerder werd al een verdachte gearresteerd. Die werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en is aangehouden. Verder wenst het parket voorlopig niet te communiceren over de feiten.

Val

“We zijn gisteren wel nog van een getuige te weten gekomen dat het over een vorm van zinloos geweld gaat”, zegt zus Els. “Mijn broer wou gewoon een vriend helpen die werd lastiggevallen. Hij zei dat als die man zijn vriend niet gerust zou laten, hij de politie zou bellen. Toen heeft hij dus zelf een paar rake klappen gekregen met een val tot gevolg.”

Een man zou wel nog tussenbeide gekomen zijn bij het incident. “We zijn die persoon toch dankbaar”, besluit de zus.