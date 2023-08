Corendon onder vuur in Nederland: reizigers moeten zelf hun op Rhodos achtergelaten bagage ophalen... in Brussel

Corendon ligt onder vuur in Nederland. Met een e-mail liet de reisorganisatie aan gedupeerde reizigers weten dat hun (noodgedwongen) op Rhodos achtergelaten bagage niet thuis bezorgd zou worden. Vanaf vrijdag kunnen ze die wel gaan ophalen… in Brussel.

De bosbranden op Rhodos hebben er vorige maand voor gezorgd dat duizenden toeristen, onder wie ook heel wat Belgen en Nederlanders, in allerijl van het Griekse eiland geëvacueerd moesten worden. Sommigen moesten zelfs al voor de vuurzee op de vlucht slaan tien minuten nadat ze aan hun hotel waren afgezet. Niet onlogisch dat je dan even niet met je bagage bezig bent.

De meeste reisorganisaties - ook Corendon - doen er intussen alles aan om die verloren bagages op te sporen én terug te halen. Enig verschil: in tegenstelling tot bijvoorbeeld TUI gaat Corendon die bagage nadien niet bij de klant aan huis terugbezorgen.

Corendon zegt dat die leveringen “een onevenredige last op de organisatie zou leggen”, een melding die vooral heel wat wrevel opwekt bij onze getroffen noorderburen. Via een mailtje kregen zij te horen dat ze twee opties hadden: er ofwel voor zorgen dat ze hun verloren bezittingen zelf terugkregen, ofwel hun bagage komen ophalen… in Brussels Airport.

Wie voor de tweede optie kiest, moet ook een verklaring ondertekenen dat Corendon “niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor schade of verlies” van de bagage. En nog: bagage die niet opgehaald is voor 20 augustus, wordt “vernietigd”.

Ondanks de kritiek doet Corendon in principe niets verkeerds, zegt de Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR. Meer nog, door de bagage op te sporen en terug te halen naar België doet de reisorganisatie eigenlijk al meer dan nodig. “De gebeurtenissen op Rhodos waren exceptioneel”, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam aan De Volkskrant. “In de voorwaarden van pakketreizen staat dat een reisorganisatie dan tot niets verplicht is.”

Toch is het niet voldoende, vinden sommigen. “We moeten afstand doen van al onze rechten, in de hoop dat Corendon dan onze bagage naar België brengt”, klaagt gedupeerde reiziger Erik Meijvis in De Volkskrant. Op advies van zijn advocaat ondertekende de Nederlander het verplichte formulier “onder protest”. “Dit is toch te bizar voor woorden.”

Belgische gedupeerden

Corendon heeft ook een honderdtal Belgische klanten (of toch klanten die via een Belgische website hadden geboekt) moeten evacueren van Rhodos. Voorlopig is echter niet duidelijk hoeveel dat zonder bagage moesten doen - en allicht is een trip richting Zaventem voor hen ook wat minder erg. TUI België spreekt dan weer over een tiental gedupeerden dat moest terugkeren zonder bagage. “We doen er momenteel nog alles aan om hun bezittingen zo snel mogelijk terug te vinden en ze bij hun thuis terug te bezorgen”, meldt woordvoerster Sarah Saucin.