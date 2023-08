Oostenrijk en Slovenië kampen met overstromingen na hevige regenval

In het zuiden van Oostenrijk heeft de zware regenval van de voorbije uren en dagen overstromingen, modder- en puinlawines veroorzaakt. Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn de toegangswegen naar sommige plaatsen in de deelstaat Karinthië onderbroken. Meldingen over gewonden zijn er voorlopig niet.

Vooral het district Völkermarkt werd zwaar getroffen. De autoriteiten hebben er de bewoners opgeroepen om enkel de auto te nemen voor absoluut noodzakelijke verplaatsingen. Ook is de hulp van het leger ingeschakeld. Elders kregen burgers de raad niet in kelders af te dalen, maar op de bovenste verdiepingen te blijven, en om bruggen te vermijden.

Volgens de Oostenrijkse verkeersorganisatie OAMTC zijn tal van grensovergangen tussen Oostenrijk en Slovenië als gevolg van overstromingen, modder- en puinlawines versperd, waaronder ook de Ljubelj-bergpas.

In de deelstaat Burgenland werd in het district Jennersdorf de voorbije nacht dan weer 70 liter regen per vierkante meter gemeten. De brandweer moest uitrukken om water weg te pompen en omgevallen bomen te verwijderen. En ook in de deelstaat Stiermarken was er sprake van overstromingen en zaten vrijdagvoormiddag als gevolg van het noodweer zo’n 4.000 gezinnen zonder stroom.

Buurland Slovenië kampt eveneens met wateroverlast. Het noodweer heeft er voor heel wat schade gezorgd en in Komenda, 20 kilometer ten noorden van de hoofdstad Ljubljana, riepen de autoriteiten de noodtoestand uit. In Skofja Loka, ten noordwesten van Ljubljana, overstroomden heel wat gebouwen en staan talloze straten blank. En uit de regio Gorenjska komen ook vele meldingen van overstromingen en wegafsluitingen.