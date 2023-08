Middelkerke/Oudenburg

Bij een verkeersongeval in de Kalkaertweg in Middelkerke kwam donderdagavond de 53-jarige Karlo Vervaecke om het leven. De man won nog niet zo lang geleden de strijd tegen kanker en wordt omschreven als iemand die ondanks alles met de glimlach in het leven stond. Tegenslagen of niet, hij rechtte telkens opnieuw de rug.