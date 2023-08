Vechtersbazen Eupen en RWDM kennen hun verdict: voetbalbond legt handvol spelers stevige schorsingen op na massale vechtpartij tussen U21-ploegen

Op 24 april werkten de U21-teams van Eupen en RWDM hun (voor)laatste wedstrijd van het seizoen af, in Eupen. De match eindigde op 2-2, en na affluiten ontstond razendsnel een massale vechtpartij. Volgens scheidsrechter Nicolas Joskin stak Sibiry Keita van Eupen de lont aan het vuur door aan een ploeggenoot te zeggen dat hij nog rekeningen wilde vereffenen met enkele tegenstanders. Joskin merkte in zijn verslag ook op dat Emmanuel Gore Bi vanaf zijn invalbeurt de sfeer van de match deed kantelen. Volgens RWDM was het net Gore Bi die tijdens de match veel gescheld had moeten ondergaan.

RWDM-speler Moncef Boujour ving in ieder geval de opmerking van Keita op, en reageerde. De twee deelden slagen uit, en trokken de aandacht van Amadou Keita (Eupen) en de voornoemde Gore Bi. Voor de veldslag vervolledigd werd met een tiental spelers, zag de scheidsrechter hen duidelijk ook slagen uitdelen, al dan niet in het gezicht.

Het Disciplinair Comité legde Gore Bi en Boujour eind juni hun straffen op, Boujour kreeg zes matchen schorsing, waarvan vier effectief. Ook de Eupen-spelers kenden toen straffen, maar gingen in beroep. Voor de Disciplinaire Raad argumenteerde Eupen dat zijn spelers niet de aanstokers waren en dus te zwaar gestraft werden. De Raad bevestigde uiteindelijk de straffen uit eerste aanleg: zes wedstrijden schorsing voor beiden, waarvan vijf effectief voor Amadou Keita, vier voor Sibiry Keita, die ondertussen al transfereerde naar Slavia Sofia. Samen moeten de spelers ook 3.825 euro boete betalen.